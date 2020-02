Tempête Ciara - La tempête fait chuter le coq de l'église de Pecq

(Belga) Sous le coup des violentes bourrasques de vent, le coq de l'église de Pecq, près de Tournai, est tombé dimanche en fin d'après-midi. Les pompiers de Wallonie picarde ont déjà procédé à quelque 200 interventions. On ne déplore aucun blessé.

Seule la commune de Comines semble préservée. Les interventions les plus nombreuses ont eu lieu jusqu'à présent dans les entités de Tournai, Mouscron et Péruwelz. L'intervention la plus "spectaculaire" s'est déroulée sur la place de Pecq où le coq de l'église est tombé. Il n'y a eu aucun dégât. "La croix qui surplombe l'église pend dans le vide. Impossible pour l'instant de la décrocher de l'édifice. On a donc décidé de mettre en place un périmètre de sécurité aux abords de l'église", indiquait vers 18h30 Olivier Lowagie, le commandant de la zone de secours de Wallonie picarde. Une soixantaine de pompiers sont actuellement déployés sur le terrain. La zone de secours s'attend néanmoins à de nombreuses interventions pendant la nuit. (Belga)