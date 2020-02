Tempête Ciara - Une dame blessée par la chute d'un arbre à Waasmunster

(Belga) Une dame a été blessée dimanche à Waasmunster quand un arbre est tombé sur sa voiture. Outre cet incident, on ne répertorie dimanche soir que des dégâts matériel dans la province de Flandre orientale. A Gand, un échafaudage s'est effondré, mais personne n'a été blessé.

La blessée était sur le point de monter dans sa voiture quand un arbre est tombé sur son véhicule. Les pompiers sont intervenus pour lui venir en aide. Elle souffre d'une blessure à la tête et de plusieurs fractures. A Gand, un échafaudage placé sur la Gasmeterlaan s'est effondré à cause du vent. L'Antwerpsesteenweg a aussi dû être fermée à la circulation pendant un temps car une grue semblait instable à cause des bourrasques. Les services de secours ont déjà reçu 430 appels pour la zone: surtout pour des chutes d'arbres ou des dégâts aux toitures. (Belga)