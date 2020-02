Tempête Ciara - Un pompier blessé lors d'une intervention au CHR d'Auvelais

(Belga) Des rouleaux et plaques d'isolation se sont envolés du toit du CHR d'Auvelais dimanche vers 18h00, indique la zone de secours Val de Sambre. Un pompier s'est fracturé la main en se protégeant.

Les pompiers venaient sur le site pour intervenir, sachant que du matériel de construction était stocké en mauvaise posture sur le toit pour des travaux en cours. Alors qu'ils étaient sur le parking de l'hôpital, des rouleaux et plaques se sont envolés dans leur direction. C'est en repoussant une plaque d'environ 50 kg qui se dirigeait vers lui que le pompier s'est fracturé la main. Une dizaine de voitures ont également été endommagées. Dans l'ensemble, les pompiers de la zone Val de Sambre (Floreffe, Fosses-la-Ville, Jemeppe-sur-Sambre, Mettet, Sambreville, Sombreffe ) sont intervenus plus de 130 fois dimanche en raison de la tempête Ciara, précise leur chef de corps, Marc Gilbert. Comme ailleurs, ce sont essentiellement des chutes d'arbres et de branches, des câbles électriques arrachés et des toitures en partie détruites qui ont posé problème. (Belga)