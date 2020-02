Les Belges à l'étranger - L'Inter et Lukaku renversent le derby milanais après la pause et prennent la tête

(Belga) Le derby milanais, qui bouclait la 23e journée de Serie A italienne, s'est soldé par un succès de l'Inter de Romelu Lukaku, présent toute la rencontre, 4-2 face au Milan AC d'Alexis Saelemakers, resté sur le banc. Ce résultat permet à l'Inter de retrouver la 1e place ex aequo dans la course au Scudetto. Les "Neroazzuri" possèdent 54 points (+28) autant que la Juventus (+21) qui a concédé sa 3e défaite de la campagne 2-1 à l'Hellas Vérone. La Lazio, de nouveau vainqueur (0-1 à Parme), est 3e en embuscade avec 53 unités. Après cinq rencontres de championnat sans défaite (3 victoires, 2 partages), l'AC Milan a concédé sa 1e défaite en 2020. Il recule à la 10e place avec 32 points.

L'AC Milan menait 0-2 à la pause après des réalisations signées Rebic (40e), sur un service de Zlatan, et Ibrahimovic lui-même (45e+1), son 3e but depuis son retour en Italie en janvier. Peu après la reprise, l'Inter est revenu à hauteur en deux minutes via Brozovic (51e) et Vecino (53e). Le Néerlandais de Vrij a ensuite offert la victoire à l'équipe d'Antonio Conte (70e, 3-2). Dans les dernières secondes (90e+3), Lukaku a fixé le score définitif à 4-2 d'une reprise de la tête sur un centre de Moses. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges a porté à 17 le nombre de ses réalisations en Série A cette saison. Seuls Immobile (Lazio/25) et Ronaldo (Juventus/20) ont fait mieux. (Belga)