Sacré par Hollywood, Brad Pitt y a fait ses débuts déguisé en poulet

C'est déguisé en poulet que Brad Pitt effectua sa première performance dans la capitale mondiale du cinéma, pour le compte d'une chaîne de restauration rapide. Il venait d'arriver à Los Angeles, sans le sou et sans expérience, bien loin de se douter qu'Hollywood consacrerait ses talents d'acteur avec un Oscar.

"C'est incroyable. Vraiment incroyable", a déclaré l'acteur de 56 ans en recevant dimanche la prestigieuse statuette dorée pour son rôle dans "Once Upon a Time... in Hollywood" de Quentin Tarantino.

"Tarantino, tu es original, il n'y en a pas deux comme toi", a-t-il ajouté.

Brad Pitt avait concouru à quatre reprises, pour la première fois avec son rôle halluciné dans "L'Armée des 12 singes". Et il a certes déjà remporté un Oscar en 2014, pour "12 Years a Slave", mais c'était en tant que producteur de ce film de Steve McQueen.

Pitt avait déjà été récompensé début janvier par un Golden Globe du "meilleur second rôle" pour sa prestation dans le film de Tarantino, aux côtés de son ami Leonardo DiCaprio, auquel il a rendu hommage. "Je ne serais pas où je suis sans toi", lance celui qui joue la doublure de l'acteur Rick Dalton (DiCaprio) dans le long métrage de Tarantino.

Brad Pitt assure pourtant ne pas avoir fait du cinéma pour la gloire ou les honneurs.

Il assure même s'être inquiété du fait que les gens ne s'attachent qu'à son apparence, au détriment de son jeu et de sa personnalité. "Je me suis beaucoup pris la tête avec ça", disait Brad Pitt en 2004, lors d'un entretien avec l'animateur Charlie Rose, sur la chaîne publique PBS. "Aujourd'hui, je l'accepte."

- Ambitieux et déterminé -

Brad Pitt est né dans le Missouri, dans une famille rurale de protestants radicaux. Il a surpris tout le monde en 1986 lorsqu'il est parti un jour, seul, en voiture, pour Los Angeles, à deux semaines de la remise de son diplôme universitaire de journalisme.

A son arrivée, il n'avait que 325 dollars en poche et pas la moindre idée de la façon de devenir acteur.

Il fut chauffeur pour une strip-teaseuse et livra des réfrigérateurs, et enfila son désormais fameux costume de poulet pour arpenter Sunset Boulevard. Tout était bon pour se payer des cours de comédie.

Pour rassurer ses parents, il leur avait raconté qu'il étudiait dans une école d'arts. Ce n'est que neuf mois plus tard, lorsqu'il a décroché son premier contrat de comédien, qu'il leur a avoué la vérité.

Aussi déterminé qu'ambitieux, Brad Pitt a su très vite qu'il voulait faire du vrai cinéma, refusant au besoin les propositions des sitcoms.

C'est avec "Thelma et Louise" qu'il accède à la notoriété mais loin de se reposer sur ses lauriers, il enchaîne immédiatement avec un rôle de méchant dans "Kalifornia" (1993). "La première fois que j'ai essayé de faire quelque chose à l'écart de là où j'allais, de prendre un virage à droite", a-t-il dit.

Pour Brad Pitt, c'est le début d'un parcours sinueux où il est prêt à expérimenter, par exemple avec son rôle de gitan incompréhensible dans "Snatch", ou à se mettre en danger, comme dans "Fight Club".

Pitt passera chez les plus grands: les frères Coen, Terrence Malick, Terry Gilliam, Alejandro Inarritu, Steven Soderbergh et bien sûr Quentin Tarantino, qui l'avait déjà fait tourner dans "Inglorious Basterds" en 2009.

Sa vie privée fait depuis des décennies les choux gras de la presse à scandales, entre une période d'addiction à la drogue et à l'alcool et des liaisons tumultueuses.

Brad Pitt avait mis fin à son mariage avec la star de "Friends", Jennifer Aniston, lorsqu'il avait succombé au charme d'Angelina Jolie, rencontrée sur le tournage de "Mr. and Mrs. Smith" en 2005.

Un mariage et six enfants plus tard, le couple star annonçait sa séparation en septembre 2016.

Quelle carrière souhaite-t-il à présent?

"Mes buts dans la vie sont assez simples maintenant: être heureux, rester en bonne santé et ne pas me retrouver dans une situation financière qui m'oblige à faire un +Ocean's 14+", a-t-il plaisanté en recevant un prix à New York.