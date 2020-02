Tempête Ciara: des centaines d'arbres déracinés ont nécessité une intervention des pompiers

Un peu partout des arbres ont été déracinés à cause de la tempête Ciara. Certains sont tombés sur les routes. D'autres sur des voitures ou des habitations.

Tôt ce matin, plusieurs dizaines d'épicéas sont balayés par le vent. Un enchevêtrement de branches et de troncs que les ouvriers communaux tentent de démêler dans la commune de Hastière.

Jean Jaumotte, agent communal de la zone est appélé sur les lieux pour dégager les arbres: "Ma méthode, c'est de ne pas se couper les pattes avant de commencer et essayer de garder tout cela en longueur, comme c'est mis là, pour pouvoir gagner un peu d'argent pour la commune et ne pas avoir trop de pertes", explique-t-il.

Le travail devrait durer une bonne partie de la journée car près d'un hectare de cette forêt communale est fragilisé. Certains arbres menacent encore de tomber. Thierry Badoux, agent communal à Hastière témoigne dans le RTLINFO 13H des conditions dans lesquelles il doit travailler avec ses collègues: "Les sapins sont à nu et si le vent prend dedans, ils risquent encore de craquer. Nous devons faire attention à nous."

Jean Jaumotte perd espoir devant la quantité des arbres qui sont tombés: "Je ne sais pas si on aura fini aujourd'hui."

En attendant, la route qui relie le village de Vodelée à celui d'Agimont est fermée. Depuis hier, les interventions de tronçonnage se succèdent.

John Golard, sergent de la zone de secours "Dinaphi": "Cela a commencé hier et cela ne s'est pas arrêté de la nuit. Et on en a encore pour tout le reste de la journée."

Les pompiers interviennent par ordre de priorité. A Villers-Le-Gambon, les pompiers sont à l'oeuvre pour dégager un arbre qui entrave la voie publique. Après l'intervention des pompiers, ce sont les propriétaires qui devront évacuer les déchets verts.