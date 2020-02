Ville de Bruxelles: feu vert du conseil au tracé de la future ligne de tram à Neder-Over-Heembeek

(Belga) Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert lundi soir à l'unanimité au tracé de la future ligne de tram qui reliera Neder-over-Heembeek au centre de la capitale. Dans l'opposition, le MR, le PTB et la N-VA se sont abstenus. Le cdH a voté comme la majorité.

Le tracé prévu permettra de relier l'hôpital militaire Reine Astrid de Neder-Over-Heembeek, situé à deux pas de la limite territoriale de la Région-capitale, à la place Rogier, en passant par le centre commercial Dockx Brussels et la gare du nord. A Neder-Over-Heembeek même, le tram passera par l'avenue de Tyras, le Chemin vert, le site de Solvay, la rue commerçante François Vekemans et la rue de Heembeek avant d'emprunter la voie existante des trams 3 et 7, le long de l'avenue Jules Van Praet. Le tracé a été retenu en raison de la bonne desserte de zones densément habitées et occupées par des entreprises, des écoles et d'autres équipements collectifs. La proposition de connexion ferrée entre le centre-ville de Bruxelles et Neder-Over-Heembeek est soutenue à la fois par le gouvernement bruxellois et la majorité communale dans leurs accords de législature respectifs. Les habitants ont été associés au processus de définition du tracé mis en concertation. Une enquête en ligne sur le site web de la Ville de Bruxelles a également permis aux Bruxellois d'exprimer leurs opinions. L'introduction de la demande de permis est prévue pour la fin de l'année 2021 et le début des travaux au début de l'année 2023. L'inauguration de la nouvelle ligne de tram elle-même est prévue pour 2025. Lundi, il ne s'est trouvé aucun conseiller pour contester le tracé lui-même. Le MR a exprimé quelques réserves au raison de l'absence de réponses, jusqu'ici, sur plusieurs points encore à éclaircir en termes d'impact (stationnement, vibrations, timing, ...)