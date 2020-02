Un Britannique condamné pour complot terroriste contre des sites touristiques à Londres

(Belga) Un Britannique a été reconnu coupable lundi d'avoir planifié des attaques terroristes contre des sites touristiques à Londres, juste un an après avoir été acquitté pour une attaque au sabre près du palais de Buckingham.

Mohuissunnath Chowdhury, habitant Luton, près de Londres, a été condamné par la cour de Woolwich après avoir informé un policier infiltré de ses plans lors d'une opération de surveillance de six mois et demi. Sa sœur de 25 ans a été reconnue coupable de ne pas avoir signalé les projets de son frère à la police antiterroriste, même après que celui-ci lui eut demandé de l'aide pour perpétrer l'attaque. Mohuissunnath Chowdhury avait été arrêté en possession d'un sabre près de Buckingham Palace à Londres en 2017 et avait été poursuivi pour terrorisme. Acquitté, il avait été remis en liberté en décembre 2018. Il a commencé à "poster des messages inquiétants en ligne" quelques jours après son acquittement, a expliqué la police. L'homme a ensuite acheté une réplique de pistolet et a confié à un policier infiltré qu'il voulait acquérir une vraie arme car il "envisageait de cibler des attractions touristiques bondées de Londres ainsi que la Pride" de la capitale britannique. Il s'était aussi gaussé d'avoir trompé le jury qui l'avait déclaré non-coupable à son précédent procès pour terrorisme, a raconté la police. "Mohuissunnath Chowdhury était déterminé à tuer des innocents mais nous l'avons arrêté à temps, en rassemblant des preuves suffisantes à son encontre", s'est réjouie la police dans un communiqué. (Belga)