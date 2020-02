TC Nivelles - Trois ans de prison requis pour une tentative de meurtre sur un policier à Grez-Doiceau

(Belga) Le parquet a requis lundi devant le tribunal correctionnel du Brabant wallon une peine de trois ans de prison ferme à l'encontre d'un homme poursuivi pour tentative de meurtre sur un policier, le 15 décembre 2016 à Grez-Doiceau. Coincé dans une rue et mis en joue par l'agent, le prévenu a délibérement foncé sur lui avec son véhicule pour tenter de s'échapper.

Ce jour-là, un témoin a signalé la présence de trois hommes dans une propriété privée de la rue Lacour, à Grez-Doiceau. Une première voiture de patrouille a croisé le véhicule suspect en arrivant sur les lieux et a fait demi-tour pour procéder à un contrôle. Le conducteur a alors accéléré pour prendre la fuite. Une deuxième voiture de police s'est mise en travers de la chaussée pour faire obstacle aux fuyards et les agents sont descendus de leur véhicule. Coincés, les suspects ont d'abord arrêté leur véhicule, avant de redémarrer en trombe pour tenter de monter sur le trottoir, où se tenait un des agents les mettant en joue. Le policier, bloqué dans un espace réduit, a sauté pour tenter de se mettre à l'abri mais a été touché par le véhicule, qui a réussi à forcer le barrage. Poursuivi, le conducteur a grillé un feu rouge, emprunté une piste cyclable, avait de s'immobiliser dans un champ. Deux occupants de la voiture se sont enfuis à pied tandis le prévenu, derrière le volant, a été arrêté. Ce dernier est poursuivi pour vol et tentative de vol, entrave méchante à la circulation, association de malfaiteurs et tentative de meurtre pour avoir délibérement foncé sur un policier. Le parquet a requis trois ans de prison ferme son encontre. La défense a plaidé l'acquittement. Le tribunal rendra son jugement le 9 mars. (Belga)