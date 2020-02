Une célèbre YouTubeuse transgenre va présenter en ligne l'Eurovision

(Belga) Une star néerlandaise des réseaux sociaux, qui a récemment révélé être transgenre, a annoncé lundi qu'elle allait présenter en ligne la prochaine édition de l'Eurovision, qui aura lieu aux Pays-Bas.

"Dites bonjour à votre présentatrice en ligne du concours de l'Eurovision 2020", qui aura lieu en mai à Rotterdam, a déclaré Nikkie de Jager, connue sous le nom de NikkieTutorials, dans une vidéo sur YouTube, plateforme qui l'a rendue mondialement connue pour ses tutoriels de maquillage. Elle est suivie par plus de 13 millions de personnes sur YouTube et Instagram. La YouTubeuse de 25 ans s'exprimait aux côtés du chanteur néerlandais Duncan Laurence, vainqueur de la dernière édition du concours l'an dernier à Tel-Aviv, en Israël. Nikkie de Jager commentera l'événement via les comptes Eurovision sur les réseaux sociaux et YouTube, ont indiqué les organisateurs. Elle fera par ailleurs des apparitions à l'écran lors des demi-finales et de la finale, et enregistrera en amont des séries sur YouTube avec les candidats des différents pays. Les tutoriels maquillage de Nikkie de Jager ont fait d'elle l'une des YouTubeuses les plus célèbres dans ce domaine. Elle a notamment collaboré avec plusieurs stars américaines, dont la vedette de la télé-réalité Kim Kardashian et les chanteuses Lady Gaga et Katy Perry. En janvier, la YouTubeuse a révélé être transgenre dans une vidéo qui a, depuis, été vue plus de 32 millions de fois.