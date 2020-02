Le numéro d'appel d'urgence 112 à l'honneur ce mardi

(Belga) Ce mardi 11 février est la journée européenne du numéro d'appel d'urgence 112. Le numéro est gratuit et disponible 24h/24, 7j/7 pour joindre les services d'aide médicale urgente. Il est utilisé dans tous les pays de l'Union européenne.

En Belgique, lorsque quelqu'un contacte le 112, l'appel est transféré vers un service d'urgence agréé. La Croix-Rouge en fait partie. En 2019, l'organisation a effectué plus de 43.000 transports urgents en Belgique, soit 35.365 en Wallonie et 8.259 à Bruxelles. Lors de la tempête Ciara le week-end dernier, les secours de la Croix-Rouge ont mobilisé 16 ambulanciers volontaires pour renforcer les équipes d'aide médicale urgente et permettre aux pompiers d'assurer d'autres missions. Lors de circonstances exceptionnelles, la Croix-Rouge leur vient régulièrement en renfort. Cette année, la Croix-Rouge de Belgique ouvre deux nouveaux centres de départs, un à Virton et un à Bouillon. Ces centres s'ajoutent aux 15 autres qui existent déjà à Bruxelles et en Wallonie. (Belga)