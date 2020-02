Prévisions météo pour le reste de la semaine: la tempête est finie mais encore des rafales et un peu de neige en Ardenne

Aujourd'hui, le temps restera venteux avec des averses surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. En Ardenne, elles pourront prendre un caractère hivernal et un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Ailleurs, les éclaircies seront parfois larges et le temps souvent sec à une petite ondée près. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes Fagnes à 8 degrés dans le centre. Le vent d’ouest-sud-ouest sera encore assez fort à fort dans l’intérieur, très fort à la côte. Rafales possibles jusque 90 km/h. Ce soir et cette nuit, des éclaircies seront présentes au nord du sillon Sambre et Meuse sous un temps généralement sec. En Ardenne, un faible risque d'averses(hivernales) demeurera. Les minima oscilleront entre -2 degrés en Hautes Fagnes à 4 degrés dans l'ouest. Le vent d'ouest-sud-ouest diminuera pour devenir généralement modéré à assez fort dans l'intérieur et assez fort à fort à la côte et sur les sommets. Rafales jusque 75 km/h en soirée, diminuant autour de 60 km/h durant la nuit.

Mercredi, nous profiterons d'abord de belles éclaircies au nord du sillon Sambre et Meuse, ensuite la nébulosité deviendra variable. En Ardenne, le ciel sera déjà plus nuageux avec un risque d'une averse, à caractère hivernal sur les hauteurs. Les maxima seront compris entre 1 et 4 degrés en Haute Belgique et 7 à 8 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest. Les rafales possibles jusque 60, voire 70 km/h.

Jeudi, une perturbation assez active traversera le pays d'ouest en est, accompagnée de pluie et d'averses. En Haute Belgique, elles pourront prendre un caractère hivernal. Maxima entre 2 et 5 degrés en Ardenne et de 7 ou 8 degrés en plaine. Vent de sud à sud-ouest d'abord assez fort avec des pointes jusque 70 km/h voire localement un peu plus. L'après-midi, le vent s'orientera vers l'ouest et faiblira.

Vendredi, le temps restera généralement sec mais le ciel restera nuageux. Maxima de 3 à 9 degrés. Vent modéré d'ouest revenant au sud-sud-ouest l'après-midi.

Samedi, le temps devrait rester sec. Temps plus doux avec des maxima de 5 à 12 degrés. En cours d'après-midi, la nébulosité augmentera. Une nouvelle perturbation active devrait atteindre notre pays durant la nuit.

Dimanche, une perturbation assez active transitera sur la pays depuis la mer du Nord. La nébulosité devrait être abondante et le temps venteux avec beaucoup de précipitations. Doux avec des maxima jusqu'à 14 degrés.

Lundi, temps variable avec beaucoup de vent et des pluies ou averses. Maxima de l'ordre de 10 degrés.