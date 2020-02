 Tempête Ciara: deux fermes endommagées à Montignies-lez-Lens (photos)

La tempête Ciara laisse des traces derrière elle, notamment à Montignies-lez-Lens où deux fermes ont été dégradées.

Le village de Montignies-lez-Lens a été secoué hier soir vers 22h30 par de fortes rafales: tuiles envolées, terrasses et meubles de jardin abimés. Deux fermes ont été fortement touchées: "Elles sont distantes d'à peu près 200 mètres l’une de l’autre. Pour l'une, la toiture du hangar s'est arrachée. L'autre c'est un peu plus critique car une partie du mur de la grange ainsi qu'une partie de la toiture se sont effondrées. La grange a été sécurisée mais menace quand même de tomber", a rapporté Philippe Pêché, échevin des travaux. La grange, vieille de 150 ans devra être détruite.





C’est la première fois qu’une catastrophe comme celle-ci se passe dans ce quartier. "Cela a commencé par une arrivée soudaine de grêles ensuite, il y a eu un bruit de vent comme je n’ai jamais entendu dans ma vie. Cela a duré 30 secondes à une minute, c’était effrayant. L’expression le calme avant la tempête prend tout son sens", témoigne un habitant de Montignies.

Isabelle Galant, bourgmestre de Montignies-lez-Lens parle même de mini-tornade. Beaucoup de dégâts matériels mais heureusement pas de victimes à déplorer. Selon elle, la Belgique serait de plus en plus sujet à ce genre de catastrophe : "L'hiver est peut-être un peu trop chaud. Cela nous tourne vers des années où on aura ce genre de problème. Finalement, on préfère la neige et le verglas que ces vents qui laissent pas mal de dégâts", déclare-t-elle.