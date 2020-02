Bruxelles: perquisitions en cours chez des concessionnaires BMW Martin et Mercedes Europ

La police mène des perquisitions dans ces deux gros garages de la région bruxelloise, localisés dans la commune d'Evere, dans le cadre du vaste dossier d'arnaques aux véhicules d'occasions traité par le paquet fédéral. Plus précisément, les enquêteurs ont des soupçons de faits corruption dans ces garages nés de documents liés à des véhicules.

Cette affaire d'arnaques est d'une ampleur considérable avec 79 inculpés, 1.000 victimes, 6,5 millions de préjudices estimés et des dizaines d'avocats puisque la procédure judiciaire est déjà en cours. Une des victimes a témoigné ce lundi 10 février dans le RTL INFO 19h (voir reportage au bas de l'article).



Gigantesque opération en mai 2019

Le dossier concerne une organisation criminelle responsable d'escroqueries via l'achat de véhicules d'occasion et dont les principales victimes sont les vendeurs, des particuliers qui mettaient en vente leurs véhicules via des annonces postées sur des sites web spécialisés. De prétendus acheteurs répondaient aux annonces. De faux virements étaient ensuite effectués devant le vendeur, auquel était montrée sur un téléphone ou une tablette une fausse confirmation d'envoi de virement bancaire. Puis le véhicule acheté était rapidement exporté vers l'étranger.

Dans cette affaire, une mobilisation considérable de forces de police a mené, le 7 mai 2019, à une vague de perquisitions en régions bruxelloise et carolorégienne, mais aussi en France, essentiellement sur des sites occupés par des gens du voyage, et à l'interpellation d'une cinquantaine de personnes.

Ce sont aussi 90 caravanes, 91 voitures et 34 biens immobiliers qui ont été saisis ainsi que des bijoux, de l'argent liquide et des armes. Par ailleurs, de nombreux mandats d'arrêt européens ont été délivrés à l'encontre de suspects à l'étranger. Dans les jours et semaines suivantes, d'autres perquisitions ont été orchestrées, notamment dans un commissariat de la police locale de Roux, dans la région de Charleroi, et dans les locaux des unités spéciales de la police fédérale à Etterbeek (Bruxelles).

Plusieurs policiers sont inculpés pour corruption. Une étude notariale, une banque, un garage automobile ainsi que le service d'immatriculation des véhicules (DIV) ont également été perquisitionnés, aboutissant à d'autres inculpations, notamment pour corruption, blanchiment d'argent et faux.