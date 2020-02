Quel est le futur des actions pour le climat? "Juste prendre sa gourde n'est pas suffisant"

Vendredi dernier, près de 500 personnes se sont rassemblées à Bruxelles pour la première marche pour le climat de l’année. Les participants reconnaissent la diminution du nombre de manifestants au fil des marches. Ils insistent sur le besoin de passer à "l’étape suivante." "Ce dont on a vraiment besoin maintenant, ce sont des lois. Il faut faire bouger les choses" soutient Yasmine, une des membres de Youth For Climate.

Près de 500 personnes ont défilé dans les rues du Bruxelles vendredi dernier lors de la première manifestation pour le climat de l'année. Les jeunes sont conscient d'une diminution très importante du nombre de participants par rapport aux grandes marches du printemps passé. Toutefois ils sont optimistes pour la suite du mouvement qui doit s'exprimer différemment. "Les marches toutes les semaines vont s'essouffler un petit peu," admet Amélie, 21 ans "mais l'esprit derrière et le symbole de ces marches ne va pas s'arrêter. Les gens vont continuer à se battre, mais ce sera d'autres manières".

DE MOINS EN MOINS DE MONDE AUX MARCHES POUR LE CLIMAT, TOUT ÇA POUR RIEN ?

Une des critiques les plus récurrentes qui ont été faites aux jeunes depuis le début des mouvements tient dans le peu d'actions quotidiennes individuelles qui seraient prises par les jeunes qui seraient plus prompts à défiler qu'à agir concrètement. "Le rôle des jeunes, c'est aussi de se mobiliser pour la société qu'ils veulent demain." rappelle Dianne, "après, c'est aux politiques de prendre leurs responsabilités."

LES JEUNES MANIFESTENT MAIS AGISSENT PEU CONCRÈTEMENT, QUE RÉPONDEZ-VOUS ?

Des actions quotidiennes pour réduire son empreinte carbone, on ne cesse jamais d'en trouver des nouvelles. Des petits gestes comme utiliser du papier recyclé aux grandes résolutions comme boycotter les multinationales telles que Nestlé ou Coca Cola, les manifestants en expliquent quelques unes dans la vidéo ci-dessous. La sensibilisation fait également partie intégrale de cette mobilisation. Quand elle ne défile pas dans la rue, Amélie tente de convaincre ses proches de réduire petit à petit leur impact sur l'environnement. Mais pour Yasmine, une des membres créatrices du mouvement Youth For Climate, les petites actions au quotidien sont prises et désormais, "ce dont on a vraiment besoin maintenant, ce sont des lois."

QUELLES ACTIONS CONCRÈTES AU QUOTIDIEN ?