 Samsung a présenté sa nouvelle star, celle qui ne se plie pas : on a déjà essayé le Galaxy S20 (vidéo)

Le nouveau flagship sud-coréen, un des rares smartphones haut-de-gamme (avec l'iPhone) qui se vend bien dans le monde entier, mise beaucoup sur la photo, notamment grâce à un zoom 100x et un capteur 108 MP. J'ai déjà pu le prendre en main et voici mes premières impressions.

Le géant sud-coréen Samsung a présenté deux appareils à San Francisco ce mardi 11 février : un amusant Galaxy Z Flip (un carré qui se déplie pour devenir un smartphone de grande taille, je vous en parlerai bientôt) qui fait beaucoup parler de lui, et le successeur de sa série mythique, le Galaxy S20, qui fera rentrer de l'argent dans les caisses de l’entreprise.

Samsung fait donc l'impasse sur le chiffre 11 pour ses flagships parce que, avouons-le, ça fait un peu nom à rallonge ; ou alors c’est, comme le prétend un responsable de la marque (toujours N.1 mondiale en 2019) que j’ai rencontré, pour marquer "l’entrée dans une nouvelle ère, celle de la 5G et de l’intelligence artificielle", deux slogans omniprésents en 2020.

J’ai pu manipuler le Galaxy S20 avant sa présentation officielle, et voici mes premières impressions, avant un test détaillé.



Imposant bloc d’optiques

Le design de nouveaux Galaxy S20 est assez classique: deux faces en verre courbées sur les côtés et les angles. Les couleurs, en revanche, sont originales et très classes: un gris "cosmic", un bleu et rose "cloud" (plutôt pastel, dirait-on en français).

Pour une raison que j’ignore, depuis qu'Apple l'a fait avec ses iPhone 11 et 11 Pro, les constructeurs se ruent sur les gros blocs d'optiques carrés ou rectangulaires, à l’arrière et dans un des coins supérieurs du smartphone. Je trouve ça particulièrement disgracieux mais c’est visiblement la tendance de 2020.

C’est le plus grand changement de design qu’on remarque sur le S20. La raison principale, soyons bon joueur, c’est qu’il faut caser de plus en plus de lentilles à l’arrière. Trois pour le Galaxy S20, et 4 pour les versions S20+ et S20 Ultra.

Oui, vous l’avez compris, il y a désormais 3 déclinaisons du smartphone phare sud-coréen, ce qui rendra cet article un peu long.





Un zoom 100x, mais le résultat est mitigé…

Leurs plus grandes différences se situent au niveau de la taille de l’écran (6,2 – 6,7 – 6,9 pouces) et des leurs capacités en photographie. La partie photo, sans surprise, a occupé la majeure partie de la présentation à la presse.

A l’instar de l’iPhone 11, certaines performances ne seront atteintes qu'avec la version Ultra, notamment au niveau du zoom. Samsung parle fièrement de x100 (Space Zoom) grâce à une technologie mêlant "hybride et intelligence artificielle", épaulée par un capteur principal de 108 MP.

Mais tous mes tests avec ce niveau de zoom, sur les hauteurs de Munich (avec soleil et trépied), ont donné des résultats proches de la bouillie de pixels. Quel intérêt, dès lors, de proposer du x100 si la photo est pratiquement inutilisable ?

Rappelons qu’en matière de zoom, le P30 Pro de Huawei, début 2019, se limitait à x50, également avec une lentille spéciale dite périscopique. Et le résultat, sans être terrible, était raisonnablement bon…

Un intéressant mode 'Single Take'

L'autre intérêt du capteur de 108 MP, ce n'est pas de prendre des photos dans cette résolution, mais de profiter des détails fournis pour améliorer une prise de vue. La technologique de pixel bining transforme et "condense" (9 pixels > 1 pixel) les 108 MP en une photo de 12 MP de meilleure qualité, surtout s'il y a moins de lumière ambiante.

Dans les options de l'application photo, il est également possible de découper en zoomant (cropper) une photo ou une vidéo pour en extraire un point d'intérêt particulier. Ça peut servir, mais peu de gens utilisent réellement ce genre de fonctionnalités, on le sait très bien.

Ce qui m’a particulièrement plu, c’est un simple mode supplémentaire, et très original, disponible sur tous les S20. On a tous connu ce moment où on sort son smartphone pour immortaliser un moment, et où on hésite entre prendre une photo ou une vidéo. Le mode 'Single Take’ (prise de vue unique) mélange intelligemment les deux. Au plus la scène (ou votre bras) bouge, au plus le mode dure longtemps. Comptez quatre ou cinq secondes environ. Le résultat : un ensemble de photos avec ou sans effet, et une vidéo avec ou sans musique.

Sachez que tous les S20 peuvent enregistrer des vidéos en 8K, ce qui est plutôt rare pour un smartphone. Cette très haute résolution, supportée par certains téléviseurs (dont ceux de Samsung, forcément) et depuis peu par YouTube (mais encore faut-il un écran 8k pour en profiter, ce qui n’est le cas d’aucun smartphone), a un avantage : pouvoir zoomer dans la vidéo et même en tirer une photo de haute résolution.





Pas de 5G en Belgique, sauf pour le S20 Ultra

Le reste des fiches techniques est plutôt logique pour cette gamme de prix. Nouvelle puce maison de Samsung (Exynos 990), 8 ou 12 GB de RAM, superbe écran Quad HD+ AMOLED certifié HDR10+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (l'image est plus fluide), batterie de 4.000, 4.500 ou 5.000 mAh (selon le modèle), étanchéité certifiée IP68, charge sans fil et charge traditionnelle très rapide (mais le super chargeur de 40W pour le S20 Ultra est vendu séparément).

Samsung a conclu un deal avec Google pour intégrer la vidéoconférence via l'appli (très peu utilisée) Google Duo, directement dans l'application 'Téléphone'.

En Belgique, le S20 coûtera 899€ (8GB/128GB) et le S20+ 999€ (8/128). Ils ne seront vendus en Belgique qu’en version 4G.

Le S20 Ultra sera uniquement en 5G, une technologie qui ne devrait pas arriver chez nous avant la fin de l’année 2020, si tout va bien. Son prix explose: 1.349€ en version 12 GB de RAM et 128 GB de stockage interne, et 1.549€ pour la version 16GB/512GB.