Samsung sort un deuxième smartphone pliable, le Z Flip: son prix n'est pas aussi important que prévu

Parallèlement à la sortie des Galaxy S20 que j'avais pu essayer au préalable (voir mon premier aperçu), Samsung a présenté mardi soir à San Francisco le Galaxy Z Flip, un smartphone pliable entièrement nouveau qui n'avait pas fait l'objet de beaucoup de fuites.

Contrairement à l'an dernier et au Galaxy Fold qui a connu un lancement mouvementé, annulé, reporté, le Z Flip sortira très rapidement, dans quelques jours. Il s'agit d'un carré qui s'ouvre pour devenir un smartphone au format normal (6,7"), et non un smartphone qui s'ouvre pour devenir un genre de tablette carrée (le choix de Samsung en 2019 et de Huawei).

Sur le papier, d'après les premières vidéos aperçues, cela me semble une bonne idée, plus raisonnable. Tout comme le prix, d'ailleurs: 1.380$, sans doute autant en euros. C'est nettement moins que le Galaxy Fold ou le Mate X de Huawei, qui dépassaient facilement les 2.000 $.

Et oui, le Z Flip sortira en Belgique très rapidement, d'après mes informations.

Particularité de ce smartphone: il existe un mode 'Flex', qui ressemble à un ordinateur portable. Samsung semble avoir fait très attention à la durabilité de l'écran et à la charnière, pour éviter que des poussières s'y accumulent, ce qui avait valu au Fold de 2019 un rappel de tous les exemplaires...

Impossible de juger le côté pratique et esthétique sans un test. Ce sera pour les prochains jours/semaines.