Les speedpedelecs peinent à percer au sud du pays

(Belga) Sur les quelque 30.000 speedpedelecs - ces vélos électriques pouvant atteindre les 45 km/h - recensés en Belgique, seuls 612 l'étaient en Wallonie et 555 à Bruxelles, ressort-il de chiffres collectés par le parlementaire CD&V Jef Van den Bergh.

Le nombre de speedpedelecs ne cesse d'augmenter. L'an passé, 12.132 vélos de ce type ont été enregistrés rien qu'en Flandre, les provinces d'Anvers, de Flandre orientale et du Brabant flamand tenant le haut du pavé. Par contre, leur succès reste plus que limité au sud du pays. Ainsi, sur les 29.725 speedpedelecs enregistrés en Belgique, la Wallonie n'en comptait que 612 et Bruxelles, 555. Par ailleurs, 40% des speedpedelecs recensés sont des vélos en leasing, un phénomène lié aux avantages fiscaux consentis en 2016, a souligné Jef Van den Bergh selon qui, toutefois, des efforts restent nécessaires, en termes d'infrastructure et d'indemnités de déplacement notamment, pour que ce moyen de transport constitue une alternative crédible à la voiture. (Belga)