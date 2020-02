La VRT "ouverte à une collaboration"

(Belga) La VRT s'est dit "ouverte à une collaboration" avec la plate-forme de streaming que DPG Media et Telenet veulent mettre en place. Le gouvernement flamand espérait bien que la chaîne publique flamande collabore au projet.

Le "Netflix flamand" se concrétise finalement. DPG Media et Telenet souhaitent y travailler pour la fin de l'année via une co-entreprise. Le mois dernier, DPG Media avait déjà annoncé être certain de vouloir commencer cette année, mais il n'était pas encore question de Telenet. La VRT se réjouit de cette collaboration entre plusieurs acteurs. "Seule une large initiative peut être couronnée de succès et contribuer au renforcement de l'écosystème flamand face à la pression des acteurs internationaux", explique la chaîne. (Belga)