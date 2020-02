Plus de 400 kilos de cocaïne découverts dans un conteneur de thon au port d'Anvers

Le Service des recherches de la douane du port d'Anvers a découvert et saisi 432,6 kilos de cocaïne dans le port d'Anvers, indique le SPF Finances. La découverte remonte au 6 février mais a été dévoilée ce mercredi. La drogue était dissimulée dans un conteneur de thon et d'huile, qui provenait d'Equateur.



La méthode utilisée et la quantité de drogue font penser que les trafiquants avaient l'intention de retirer la marchandise sur le territoire du port, indique le SPF Finances. "Il s'agirait donc de la technique du rip off." Il n'y a eu aucune arrestation, précise le communiqué.