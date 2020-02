Il a craché sur une pizza avant de la livrer, ignorant qu'il était filmé: le livreur condamné à 2 ans de prison en Turquie

Un tribunal turc a condamné mardi un ancien livreur à deux ans et demi de prison pour avoir craché sur une pizza avant de la remettre au client qui l'avait commandée.



Selon l'agence de presse étatique turque Anadolu, un tribunal d'Eskisehir (centre de la Turquie) l'a reconnu coupable d'avoir "mis en danger la vie d'autrui en altérant des aliments" et "dégradé un bien".



Lors de la dernière audience du procès, l'ancien livreur a nié les accusations. Les faits se sont déroulés le 24 décembre 2017 à Eskisehir. Selon les médias turcs, l'ancien livreur, licencié depuis, a ouvert la boîte contenant la pizza et a craché dedans avant de sonner à la porte du client pour lui remettre sa commande.



Son geste a été découvert lorsqu'un proche du propriétaire de l'immeuble a visionné les images de vidéosurveillance plusieurs jours après. Il a alors alerté le locataire qui a porté plainte.



Lors du procès, le procureur avait requis jusqu'à 18 ans de prison, soit davantage que la peine maximale prévue pour le crime d'appartenance à un "groupe terroriste armé" qui est de 15 ans de réclusion.