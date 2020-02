Le prochain roman de Guillaume Musso en librairie le 28 avril

"La vie est un roman", le prochain roman de Guillaume Musso, sortira en librairie le 28 avril, a-t-on appris mercredi auprès de l'écrivain et de son éditeur.

"Mon prochain livre, +La vie est un roman+, paraîtra le 28 avril chez Calmann-Levy", a annoncé l'écrivain sur Twitter.

Guillaume Musso est l'auteur préféré des Français avec plus de 1,4 million d'exemplaires de ses livres (tous formats confondus) vendus en 2019.

L'écrivain, âgé de 45 ans, occupe la première place du Top 10 des auteurs français les plus vendus en France depuis neuf années consécutives. Son dernier roman, "La vie secrète des écrivains", s'est écoulé à plus d'un demi-million d'exemplaires.

Alors que ses deux derniers livres ("La jeune fille et la nuit" et "La vie secrète des écrivains") avaient pour cadre le sud de la France, "La vie est un roman" se déroulera à Brooklyn. Lors d'une partie de cache-cache, dans un appartement fermé à clef, la fille d'une romancière célèbre disparaît... Une intrigue qui rappelle (un peu) celle du "Mystère de la chambre jaune" de Gaston Leroux.

Ce roman sera le 17e livre de l'écrivain.

"Le roman réussi c'est d'avoir la bonne histoire à un moment de votre vie où vous allez savoir la raconter de la façon la plus juste qui soit", expliquait récemment l'écrivain à l'AFP. "Et ça, on ne le maîtrise pas".