Des lettres piégées explosent aux Pays-Bas: la police diffuse leur photo pour alerter la population (vidéo)

Deux lettres piégées ont explosé mercredi sans faire de victimes dans les locaux de deux entreprises aux Pays-Bas, a déclaré la police, selon laquelle il s'agit d'une tentative d'extorsion.

Les courriers ont explosé dans un bâtiment de la banque ABN AMRO à Amsterdam et dans les locaux de l'entreprise japonaise de services informatiques Ricoh à Kerkade (sud). L'expéditeur exigeait un montant en bitcoins, la célèbre monnaie virtuelle, et menaçait d'envoyer d'autres lettres piégées si le paiement n'était pas effectué, a rapporté l'agence de presse néerlandaise ANP.







"Un employé (d'ABN AMRO) a voulu ouvrir la lettre et a entendu un sifflement. L'employé a jeté la lettre, après quoi une légère détonation s'est produite", a indiqué la police dans un communiqué.



"Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais les personnes impliquées sont bien sûr très choquées", a déclaré Ricoh dans un communiqué.



La police néerlandaise avait déjà ouvert une enquête sur une série de lettres contenant des explosifs envoyées en décembre et en janvier à des entreprises dans trois villes des Pays-Bas.



La police a indiqué qu'elle "prenait sérieusement en compte" la possibilité que les explosions de mercredi soient liées à cette précédente affaire.



Elle a averti le public de "prêter une attention particulière" aux enveloppes blanches matelassées portant deux timbres et une adresse imprimée sous plastique, comme apparaissaient les lettres utilisées dans les attaques de mercredi.