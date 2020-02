Coronavirus - L'OMS annonce un plan pour les tests de médicaments

(Belga) L'OMS va lancer un plan pour une collaboration sur les tests cliniques pour des médicaments et des vaccins face au coronavirus COVID-19. Plus de 300 chercheurs réunis depuis mardi à Genève ont approuvé mercredi des priorités dans les efforts à mener.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) "travaille à un plan" sur cette question, a expliqué devant la presse le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus au terme de la rencontre. Des spécialistes chinois ont notamment participé à distance à la discussion. Un dialogue a aussi été mené avec les principaux donateurs de la recherche. L'industrie pharmaceutique se dit "prête à aider", a expliqué le directeur général de la faîtière internationale IFPMA établie à Genève, le Bâlois Thomas Cuéni, qui salue une réunion «utile». Selon l'OMS, les besoins les plus urgents sont d'améliorer les diagnostics dans les communautés, la prévention de l'infection et l'avancée vers des possibilités de soins et de vaccins. Ceux-ci ne seront pas opérationnels avant 12 à 18 mois, a-t-elle ajouté. En Chine, dont M. Tedros a à nouveau défendu la réponse malgré certaines critiques qui l'accusent de complaisance à l'égard de Pékin, le nombre de nouveaux cas se stabilise depuis environ une semaine. Parmi les centaines de personnes affectées en dehors de ce pays, moins d'un quart sont liées à une propagation locale, sans aucun lien avec lui. Il est toutefois encore "beaucoup trop tôt" pour prédire une fin de l'épidémie, a averti Michael Ryan, chef du département des urgences sanitaires de l'OMS. "Cette épidémie peut encore aller dans n'importe quelle direction"", a renchéri M. Tedros. Autre effort, l'OMS va envoyer du matériel de protection dans 18 pays qui ont demandé de l'assistance. L'agence onusienne va aussi appeler à honorer la liberté d'activité des navires de croisière si aucune preuve de cas suspect n'est observée. L'un d'entre eux va pouvoir accoster jeudi matin. Pour autant, près de 180 personnes ont été contaminées sur un bateau en quarantaine depuis plusieurs jours au Japon. (Belga)