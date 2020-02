Prévisions météo: le vent se lève à l'arrivée de la tempête Dennis

Aujourd'hui, une zone de pluie active traversera le pays d'ouest en est. En Ardenne, les pluies pourront d'abord être précédées de neige ou de neige fondante. L'après-midi, le temps deviendra variable à partir de l'ouest avec des averses et un risque d'orage ainsi que de grésil. Il fera plus doux avec des maxima compris entre 4 degrés sur les hauts plateaux ardennais et 9 degrés sur l'ouest. Le vent de sud sera généralement assez fort et parfois temporairement fort, s'orientant ensuite au sud-ouest. Les rafales de vent atteindront temporairement 60 à 80 km/h.