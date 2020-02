Agression au couteau dans un train en direction de Bruxelles: la circulation perturbée

Un train qui se dirigeait vers Bruxelles est immobilisé à Holleken (entité de Linkebeek, en périphérie bruxelloise) depuis 8h30 ce matin pour une intervention de police. Une personne qui était à bord a reçu un coup de couteau, selon des informations que vous nous avez transmises via le bouton orange Alertez-nous, qui nous sont confirmées par la police. La victime a été prise en charge par une ambulance.

Le Parquet de Hal-Vilvoorde doit se rendre sur place.

La SNCB nous indique que le train en question a dû être supprimé et que les passagers qui étaient dedans ont été débarqués et invités à prendre un autre train. Les faits entraînent des perturbations et la suppression d'autres trains entre Bruxelles-Midi et Braine-l'Alleud.

Le train restera immobilisé le temps que le parquet procède à des vérifications.