L'absence de touristes chinois pèse sur le tourisme mondial

(Belga) L'absence de groupes de touristes chinois dans les grandes métropoles touristiques, en raison de l'épidémie de coronavirus, pèse sur l'industrie touristique mondiale, friande de ces touristes qui ne rechignent pas à la dépense, relate jeudi le journal Financial Times.

En 2019, on dénombrait 150 millions de voyages de touristes chinois dans le monde, représentant des dépenses de 130 milliards de dollars soit 13% de plus qu'en 2018. Depuis l'apparition du virus à Wuhan, les hôteliers, tour-opérateurs et autres acteurs touristiques sont plongés dans l'incertitude face aux potentiels touristes confinés chez eux ou empêchés de voyager à l'étranger. Au moins 14 pays ont limité ou interdit les vols en provenance de Chine. Paris, Londres ou encore Venise sont vides de touristes chinois de même que les pays proches de la Chine comme la Thaïlande. A Macao, territoire chinois sous statut spécial, l'absence de touristes pèse lourdement sur l'industrie du jeu. Plus de 60.000 personnes ont été contaminés par le virus et 1.355 personnes au moins sont décédées, selon les derniers décomptes. (Belga)