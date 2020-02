Pagaille à Liège: un camion provoque la fermeture du tunnel de Cointe

Un accident a provoqué jeudi, vers midi, la fermeture du tunnel de Cointe en direction de Luxembourg, indique la police fédérale sur le site inforoutes.be. Vers 1(h, le tunnel a rouvert sur une seule bande de circulation en direction du sud du pays.

Le camion en cause transportait des sapins. L'une des sangles qui retenaient la marchandise a cédé. Un des sapins s'est alors positionné à la verticale et a frotté le plafond du tunnel, accrochant un câble électrique. Le conducteur ne s'en est pas aperçu et a poursuivi sa route. Par chance, il n'a pas provoqué d'autres dégâts sur son chemin. Des ouvriers de la société en charge de la maintenance du tunnel travaillent sur place aux réparations. D'après la Sofico, la situation devrait revenir à la normale vers 14h30.

En attendant, "le tunnel de Cointe (A602) est fermé à partir de la sortie Avroy Ste Marie", indique la police de Liège. "Une déviation est mise en place pour les voitures et les camions en direction de la sortie Val Benoit à partir de laquelle l'A602 est à nouveau accessible vers les Ardennes", précise-t-elle.