Une dame voyait un oiseau de "grande taille" dans son jardin à Frameries: il a été confié à des spécialistes

Le service Environnement de la zone de Police Boraine est intervenu, mardi, chez une dame qui signalait la présence d'un oiseau de "grande taille" dans son jardin à Frameries, dans le Hainaut. Il s'agissait d'un Grand-Duc d'Europe, également appelé Hibou grand-duc, qui est effectivement le plus grand rapace nocturne de nos contrées.

Confié au "Clos de l'Olivier"

L'animal, issu d'une espèce protégé, portait des lanières en cuir autour des pattes, mais pas de bague. Il a été confié à un centre de revalidation pour la faune sauvage, le Clos de l'Olivier, situé à Masnuy-Saint-Jean, indique la zone de police. "L’animal capturé a été placé en cage où il recevra les soins nécessaires avant d’être installé dans une volière avec d’autres rapaces".

Ce centre, ouvert en 1998, soigne, grâce à des bénévoles, les animaux sauvages tels que des oiseaux et petits mammifères (non domestiques).



Il faut un permis pour détenir cet animal sauvage

Une enquête est en cours pour identifier le propriétaire de l'oiseau. Celui-ci recevra un procès-verbal pour non-respect de la demande de permis d'environnement, précise la zone de police. "Il est important de rappeler que pour adopter un animal autre que domestique, il est vivement conseillé de prendre contact avec l’Administration Communale pour s’enquérir des permis nécessaires à la détention d’un tel animal".

Il avait disparu de nos contrées

Car le Hibou grand-duc est un animal sauvage. Il avait disparu de Wallonie au vingtième siècle. Dans les années 1960, il a été l'objet d'un vaste programme de réintroduction en Allemagne et est progressivement réapparu en Wallonie dans les années 1980. Il niche sur les parois rocheuses et se nourrit de mammifères et d'oiseaux.