Assaut du régime syrien à Idleb: plus de 800.000 déplacés depuis décembre

L'offensive du régime syrien et de son allié russe contre la région d'Idleb contrôlée en partie par les jihadistes et les rebelles a provoqué la fuite de plus de 800.000 personnes depuis décembre, a annoncé jeudi l'ONU.

La province d'Idleb (nord-ouest) ainsi que des secteurs attenants dans les provinces d'Alep, de Hama et de Lattaquié constituent le dernier bastion dominé en partie par les jihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda) et les groupes insurgés dans le pays en guerre.

"Sur les plus de 800.000 personnes déplacées dans le nord-ouest de la Syrie du 1er décembre 2019 au 12 février 2020, environ 60% sont des enfants", a déclaré le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (Ocha).

"Les personnes vivant dans le nord-ouest sont en train de vivre l'une des pires crises depuis le début de la guerre en Syrie", a-t-il affirmé.

Sur la seule période du 9 au 12 février, près de 142.000 personnes ont été déplacées par les combats, selon l'Ocha.

Et 82.000 personnes dorment dehors sans toit, alors que la région connaît une vague de froid avec des chutes de neige et des températures au-dessus de zéro degré celsius, faisant craindre une nouvelle catastrophe humanitaire.

Avec habituellement trois millions d'habitants, dont la moitié sont des déplacés venus d'autres zones de la Syrie reconquises par le régime, la région d'Idleb est de nouveau la cible depuis décembre d'une offensive meurtrière du régime syrien, soutenu par l'aviation russe.

Mardi, alors que l'ONU comptait alors 690.000 déplacés, l'Ocha avait qualifié cette vague de déplacements de la plus importante depuis le début du conflit.

Des ONG ont appelé à un cessez-le-feu au plus vite entre les belligérants afin de fournir de l'aide humanitaire urgente aux déplacés, de nombreux hôpitaux, cliniques et dispensaires ayant dû suspendre leurs activités depuis décembre en raison des violences.

Déclenché en mars 2011 avec la répression par le pouvoir de manifestations pacifiques réclamant des réformes, le conflit syrien s'est transformé en une guerre complexe qui a fait plus de 380.000 morts.