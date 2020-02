Bruxelles: les élèves des Ecoles européennes manifesteront vendredi pour le climat

(Belga) Les étudiants des quatre Ecoles européennes bruxelloises manifesteront pour le climat vendredi à 14H00 sur la Place du Luxembourg, face au Parlement européen. Les jeunes exigent davantage d'ambition climatique ainsi qu'une prise en considération plus sérieuse de leur vision de l'avenir.

Le 20 novembre 2018, les jeunes des Ecoles européennes de Bruxelles étaient les premiers à faire l'école buissonnière afin de manifester contre le dérèglement climatique. Peu après, Anuna De Wever et Kyra Gantois suivaient avec Youth for Climate. Les jeunes européens sont d'avis que les mesures nécessaires en matière de politique climatique n'ont pas encore été prises. C'est pourquoi des élèves de toutes les Ecoles européennes d'Europe manifesteront dans les rues de leurs pays respectifs vendredi. "Le dérèglement climatique est la plus grande menace qui pèse sur nous. Nous voulons donc que notre voix soit davantage prise en compte. Afin que le réchauffement climatique reste inférieur à 2°C, les pays les plus développés doivent être tenus pour responsables. Ils doivent montrer l'exemple en réduisant leurs émissions de 11% par an", affirment les jeunes Européens. Les jeunes ont fixé un objectif annuel de réduction des émissions de CO2 en pourcentage. Ainsi la Belgique doit réduire ses émissions de 13% et l'Espagne de 5%, et ce avec effet immédiat. De plus, les jeunes manifestants exigent l'inscription de ces objectifs dans une loi. (Belga)