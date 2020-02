Un incendie se déclare à la gare de Schaerbeek: le trafic en partie perturbé

"Wagon en feu à la gare de triage de Schaerbeek", nous écrit l'un de nos internautes via le bouton orange alertez-nous. Un incendie s'est déclaré en gare de Schaerbeek en région bruxelloise ce jeudi soir. Les pompiers de Bruxelles sont descendus sur place et à 22h, ils luttaient encore contre les flammes. Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles précise que "ce sont deux wagons désaffectés qui ont pris feu. L'origine du feu est encore inconnue."

L'incendie a provoqué des retards sur certaines lignes du rail. Suite au dégagement de fumée et pour permettre aux pompiers de se déplacer en toute sérénité, les lignes de et vers Louvain et Malines sont perturbées. La SNCB renvoie ses usagers vers son site internet ou son application.

En novembre dernier, un incendie s'est déjà déclaré dans les ateliers de la gare de Schaerbeek.