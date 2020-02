Météo - Retour d'un temps plus sec mais nuageux vendredi

(Belga) Le temps redeviendra sec partout vendredi et sera partiellement voir très nuageux avec des maxima compris entre 4 à 11 degrés, selon l'Institut royal météorologique (IRM).

Il y aura d'abord un peu de pluie en Ardenne, puis le temps sera sec partout avec une nébulosité souvent abondante. Toutefois quelques d'éclaircies seront possibles. Les maxima se situeront entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 11 degrés localement dans l'ouest, sous un vent généralement modéré d'ouest, s'orientant au sud-ouest. Ce soir et cette nuit, le temps sera sec mais restera nuageux. En fin de nuit, il y aura un risque temporaire d'un peu de pluie surtout en région côtière, avec des minima seront compris entre 2 et 8 degrés.