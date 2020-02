Le CSA repense sa manière d'informer grâce à un nouveau site internet

(Belga) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) repense sa manière d'informer le grand public en présentant vendredi son nouveau site internet, a-t-il annoncé par communiqué. La nouvelle plateforme offre un accès à des milliers de documents et d'informations relatives au secteur médiatique en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Avec ce nouveau site, le CSA entend faciliter la recherche des documents qu'il met à disposition. "Un Guide médias centralise les contenus pour chacun des éditeurs", note le régulateur des médias audiovisuels dans son communiqué. "Le guide regroupe plus d'un millier de services, sociétés et groupes médias", peut-on encore lire. Le nouvel outil en ligne a également été conçu pour être accessible aux personnes en situation de déficience sensorielle. Le CSA ajoute qu'il sera même bientôt possible de déposer une plainte vidéo interprétée en langue des signes. Le CSA profite du lancement de son nouveau site pour attirer l'attention sur son nouveau logo et sa nouvelle charte graphique. Le site est consultable à l'adresse www.csa.be. (Belga)