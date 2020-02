"Pourquoi nous faire ça à nous, les jeunes?": une ASBL pour ados délaissés cambriolée en pleine nuit (vidéo)

A Anderlues, une ASBL qui propose des activités à des ados parfois délaissés a été victime d'un vol. Du matériel a été dérobé... au grand désespoir des employés et des jeunes.

C'est un coup dur pour Francisco Rodriguez.

Le responsable de l'ASBL "Jeunesse anderlusienne" range les vélos qui lui restent. Les plus beaux, une dizaine d'entre eux, et du matériel ont été dérobés dans la nuit de lundi à mardi. Une effraction qui a été filmée par une caméra voisine.

"Sur la caméra, on voit bien un jeune forcer la porte de garage, à 20h40", a-t-il expliqué à nos journalistes Benjamin Samyn et Xavier Preyat. "Il a réussi à ouvrir la porte sur 20 cm et il est parti. Il est revenu à 4h du matin. Le voisin est sorti à 4h20, il a vu des lumières, des lampes frontales. Il a téléphoné à la police".

Une situation que Francisco a dû expliquer à ses deux filles, Louna et Tanina. Elles participent aux activités de l'ASBL qui accueille deux fois par semaine 47 jeunes de plus de 12 ans.

Le matériel volé avait en effet son utilité. "C'était triste pour moi. Pourquoi nous faire ça à nous, les jeunes? Avec ça, on partait, on faisait des tours, on allait jusqu'à Lobbes ou jusqu'au terrain de foot pour découvrir un peu à vélo. Je ne comprends pas pourquoi on nous fait ça à nous", a dit l'une d'elles.

Et La facture aurait pu être encore plus salée pour l'ASBL. Mais le ou les voleurs n'ont pas pu progresser dans le bâtiment. "On a une porte sécurisée. Heureusement qu'ils ne sont pas entrés à l'intérieur parce qu'on a une sono, une télévision, des ordinateurs, etc.".

Autre problème: l'ASBL va devoir très prochainement quitter le bâtiment qu'elle occupe et qui appartient à la Ville. Les responsables espèrent trouver dans un très bref délai un arrangement.