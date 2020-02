Le sexologue Iv Psalti dévoile la première raison pour laquelle une femme va "voir ailleurs" (vidéo)

Iv Psalti, le sexologue et auteur du livre "La sexualité positive", était l'invité du RTL INFO Bienvenue afin de parler de la vie sexuelle des couples.

Est-ce qu'un couple peut être heureux sexuellement toute sa vie?

Il peut l'être. Il y a certaines conditions qu'ils doivent remplir. Un couple ce n'est pas que de la sexualité. Dans un couple, il y a un pont, donc ils vont former un pont entre eux et le pont doit reposer sur des gros piliers. Il y a trois gros piliers et je les donne dans le bon sens. L'amitié, le sentiment amoureux et la sexualité. L'amitié, c'est vraiment quelque chose de très important, car la sexualité risque de partir. Si on prend des couples qui sont ensemble depuis une quinzaine d'années, la sexualité est abandonnée dans un tiers des couples. Un tiers des couples qui ont 40-45 ans abandonne la sexualité, ils ont la sexualité relationnelle entre eux. Et au-delà de 65 ans, la moitié des couples abandonne. Ils abandonnent la sexualité et ils abandonnent aussi l'intimité. Dans l'intimité, il y a le toucher. Donc, ils ne vont plus se toucher, donc le sexe est parti. Le gros pilier est devenu, un cure-dent, le deuxième pilier est devenu un cure-dent et on va voir si le couple peut continuer ou pas. C'est alors l'amitié qui devient le pilier le plus important. Si l'amitié aussi est partie, c'est la fin du couple. Tant que l'amitié est là, on va broder autour pour que le sexe revienne et pour que les sentiments reviennent.

Parler de sexe n'est pas forcément facile dans le couple. Que faire pour dépasser ce malaise?

Pour commencer à avoir une communication sexuelle, on pousse les gens à parler de leur sexualité personnelle. Nous avons deux activités dans la sexualité personnelle: les fantasmes et la masturbation. 87% des hommes qui sont en couple continuent à se masturber et 68% des femmes, mais ils n'en parlent pas. Donc, d'abord il faut arriver à parler de ça. Parler de fantasmes. Il y a des fantasmes qu'on peut avouer, d'autres qu'on ne peut pas avouer. Il y a toujours un jardin secret. Il faut favoriser cette communication pour pouvoir rentrer dans la communication au niveau de la relation sexuelle. On n'est pas obligé de faire un débriefing après chaque relation sexuelle, mais de temps en temps on peut parler de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas.

La première raison de l'infidélité féminine

La première raison pour laquelle une femme va aller voir ailleurs, c'est: "Mon mec ne me regarde pas. Je suis transparente aux yeux de mon mec, je ne vois pas qu'il me désire". La première raison de l'infidélité féminine est due à ça. Les hommes, malheureusement, c'est "madame est in the pocket, je ne dois pas lui dire que je l'aime. Je ne dois pas lui faire des déclarations d'amour". Et ses yeux ne vont peut-être pas pétiller. Alors comment faire pour que les yeux pétillent ? Eh bien, il faut un jeu de séduction, mais des deux côtés.