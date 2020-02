La crise politique va-t-elle s'accélérer? Le Roi accepte la démission de Koen Geens

Le chargé de mission royale Koen Geens (CD&V) est arrivé ce vendredi peu après 18h00 au Palais royal de Bruxelles pour une audience chez le Ro. M. Geens était censé présenter le rapport de sa mission lundi prochain. Les sorties dans la presse du président du PS Paul Magnette dans la matinée ont précipité les événements. A son arrivée, Koen Geens est resté dans son véhicule et n'a donné aucun commentaire.

Koen Geens a annoncé qu'une déclaration à la presse a été organisée pour ce vendredi 19h00. Dès que le chargé de mission royale sortira de chez le Roi, il s'adressera aux journalistes pour évoquer sa mission dans le cadre des négociations gouvernementales.

Nous venons de recevoir un communiqué de presse du Palais royal: Koen Geens est déchargé de sa mission: "Sa Majesté le Roi a reçu Monsieur Koen Geens en audience au Palais de Bruxelles. Il a remis au Roi un rapport final et a demandé d’être déchargé de sa mission. Le Roi a accepté sa démission et exprimé son appréciation pour ses efforts et le travail réalisé. Le Roi entamera lundi des consultations".

Le 31 janvier, le Roi avait confié à Koens Geens la mission de "prendre les initiatives nécessaires permettant la mise en place d'un gouvernement de plein exercice". Il avait alors succédé au duo d'informateurs Joachim Coens (CD&V) et Georges-Louis Bouchez (MR) dans les efforts en vue de négociations formelles de formation d'un gouvernement fédéral. Lundi dernier, le Palais avait annoncé prolonger d'une semaine la mission confiée au vice-Premier ministre. Son prochain rapport était donc attendu le 17 février, lundi prochain.

Des mois d'informations et de négociations... sans succès

Durant plusieurs mois après les élections de mai dernier, des missions d'information et de préformation, puis une mission royale sans nom, se sont succédées sans permettre un déblocage de la situation, entre un PS qui répète l'incompatibilité de son programme avec les exigences de la N-VA et un CD&V qui refuse d'envisager une "Vivaldi" avec les socialistes, les libéraux et les verts.

A l'issue de sa mission d'information en duo avec le tout frais président du MR, le CD&V Joachim Coens avait encore souligné en début de mois que l'objectif restait pour les chrétiens démocrates flamands de rassembler la N-VA et le PS, soit les plus importants partis des deux principales communautés linguistiques, dans une même majorité au fédéral. Cet axe semble pourtant avoir été abordé sous tous les angles, sans succès jusqu'ici.

Une coalition fédérale sans la N-VA signifierait automatiquement une alliance ne bénéficiant pas d'une majorité dans le nord du pays, ce que refuse d'envisager le CD&V.

Le 31 janvier, les observateurs attendaient que le Roi lance le président des nationalistes flamands Bart De Wever dans l'arène, après que Coens et Bouchez avaient rendu leur tablier d'informateurs, mais le souverain avait surpris en confiant une mission à Koen Geens.

Suite aux déclarations du PS et de la N-VA?

Cette réunion précoce est peut-être à relier aux déclarations d'aujourd'hui de Paul Magnette, le président du PS, sur l'impossibilité selon lui de former un gouvernement PS-NV-A, ce qui constituait un objectif majeur du CD&V.

Le président du parti socialiste Paul Magnette a rappelé vendredi en radio et dans la presse son désamour pour une coalition rassemblant PS et N-VA au fédéral. "On commence à en avoir vraiment assez de cette situation. Les réunions avec la N-VA ne conduisent à rien. J'en ai marre", a-t-il affirmé. En réponse, le président des nationalistes flamands Bart De Wever a dénoncé un "diktat" des socialistes.

"On cherche tous un peu d'amour à la #saintvalentin. Je souhaite à tous une journée remplie d'amour avec la musique suivante #chansonspourlesnégociations", avait tweeté le ministre de la Justice Koen Geens, citant la "Chanson des vieux amants" de Jacques Brel.

Vendredi, c'était plutôt Gainsbourg et "Je suis venu te dire que je m'en vais" qui sonnait aux oreilles. "Nous en sommes à une cinquantaine de réunions, dont 25 directement avec Bart De Wever et moi, qui durent parfois 3 ou 4 heures, parfois plus longtemps... A titre personnel, négocier avec des nationalistes avec lesquels nous n'avons rien à voir, cela devient un vrai supplice", a assuré M. Magnette. "J'en ai assez de cette situation. Cela fait huit mois, je ne compte même plus les milliers d'heures de réunions, les journées, les soirées, les nuits, les week-ends, sans que cela avance. Simplement parce que certains veulent seulement tester une alliance avec le PS et la N-VA. Combien de fois devrai-je encore dire que le PS n'a aucune envie de gérer avec eux? ", a martelé le Carolo.

Pour le PS, d'autres formules de coalition existent, y compris sans lui. "Entre accepter n'importe quoi et les élections, on préfère que le peuple se prononce", a-t-il ajouté, estimant que "les élections, c'est l'acte suprême en démocratie. Il n'y a rien de plus beau que de demander au peuple de trancher".

"Nous prenons acte du diktat du PS", a vertement rétorqué le président des nationalistes flamands Bart De Wever. "Le 3e parti du pays (en réalité le 2e parti mais le 3e groupe à la Chambre derrière Ecolo-Groen, ndlr) pense pouvoir dicter sa loi à tout le monde et mener des négociations dans les médias. Contrairement à ce que souhaite l'électeur flamand, il veut un gouvernement le plus à gauche possible, sans majorité en Flandre. Le PS veut même provoquer des élections, dans l'unique espoir d'affaiblir la N-VA et de se renforcer", a-t-il ajouté, énumérant une nouvelle fois les points de son programme aux antipodes de celui du PS.

Dans les autres partis, on compte les points tout en fustigeant le retour envisagé à la case élections. "Les Belges ont voté, la population veut légitimement un #begov, le Pays a besoin de stabilité. Alors, pourquoi remettre sa tête sur une affiche si on est pas capable de prendre ses responsabilités et de conclure des accords? ", s'est interrogé le président du MR Georges-Louis Bouchez sur Twitter.

"Menacer d'un retour aux urnes sur l'air de 'retenez-moi ou je fais un malheur' n'est pas responsable. Ne jouons pas avec l'avenir du pays sinon le vrai supplice sera pour la population", a renchéri le président du cdH Maxime Prévot. Côté néerlandophone, le président du sp.a, Conner Rousseau, indiqué que son parti n'était "pas impatient" de retourner à de nouvelles élections. "Les gens ont déjà choisi et en ont assez. Moi aussi. Ceux qui n'osent pas trouver de solutions le feront encore moins après les nouvelles élections", a estimé le président des socialistes flamands. La présidente de Groen Meyrem Almaci demande, elle, aux partis d'assumer leurs responsabilités, dans l'intérêt des citoyens et du pays", ajoutant avoir toujours été constructive. Les deux partis considérés comme pivots dans la constitution d'une coalition, à savoir le CD&V et l'Open Vld, sollicités par Belga, ont préféré "The sound of silence" à "la chanson des vieux amants" et n'ont pas souhaité réagir.