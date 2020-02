OncoDNA lève 19 millions pour financer son expansion

(Belga) L'entreprise wallonne OncoDNA, spécialisée dans les tests de profilage et l'interprétation des données pour le traitement des cancers avancés, a clôturé un tour de financement de série B de 19 millions d'euros, rapporte l'Echo samedi. Cette levée de fonds, qui comprend uniquement du capital-investissement, doit permettre de soutenir la croissance à l'étranger.

L'entreprise voit désormais en effet plus loin, vers la big data. "Jusqu'ici, nous avons construit un réseau de plusieurs milliers d'oncologues", explique le fondateur et CEO, Jean-Pol Detiffe. "La nouvelle étape est de connecter les laboratoires et centres oncologiques à nos outils de pointe d'interprétation de données." OncoDNA, qui emploie une cinquantaine de personnes dans quatre pays, n'est pas encore à l'équilibre mais s'en rapproche, précise l'Echo. (Belga)