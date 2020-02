Un automobiliste perd la vie dans un canal à Ath

Une voiture a plongé vendredi soir dans un canal de la région d'Ath. Le corps sans vie du conducteur a été repêché par les pompiers.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi soir, vers 23h00, qu'une voiture était tombée dans la Dendre canalisée à proximité de la chaussée de Mons à Maffle, dans l'entité d'Ath. Ce sont des passants qui ont vu la voiture chuter dans le canal et qui ont alerté les pompiers.

Venant des casernes d'Ath et de Tournai, plusieurs véhicules d'intervention ont été dépêchés sur les lieux. Une équipe de plongeurs des pompiers de Comines est également intervenue. Les plongeurs ont réussi à repérer le véhicule et ont remonté le conducteur, malheureusement décédé. Il s'agit d'un homme âgé de 30 ans. Le chauffeur était seul à bord de sa voiture. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 02h00 du matin. On ignore pour l'instant les causes de ce drame.