Lutte contre la fraude sportive: les Diables Rouges feront l'objet d'un screening

(Belga) A l'approche du Championnat d'Europe de football, les Diables Rouges et leur staff, tout comme les autres équipes participantes, vont fait l'objet d'un screening pour détecter d'éventuelles indications de match arrangé. Cela se fera par le biais de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives, ont confirmé samedi dans Het Nieuwsblad Eric Bisschop et Guy Goudesone, qui coordonnent en Belgique la lutte contre la fraude sportive.

"Nous recueillons depuis un certain temps déjà auprès des fédérations sportives, de la commission des jeux de hasard et d'autres joueurs sur notre plateforme toutes les informations disponibles sur les footballeurs et leur staff qui pourraient jouer un rôle dans le trucage de match", ont déclaré le procureur fédéral Eric Bisschop et le premier commissaire judiciaire Guy Goudesone, qui dirige la cellule de lutte contre la fraude sportive. "Parier n'est qu'un aspect. Nous voulons également savoir qui, dans le groupe des Diables Rouges, est en difficulté financière ou privée, par exemple sur le plan émotionnel. Quelqu'un subit-il des pressions directes, voire des menaces? Les promesses d'un transfert lucratif ou d'un contrat avec un sponsor constituent aussi un signal d'alarme. Bref, il est important de savoir qui se trouve dans une position vulnérable et donc accessibe aux personnes qui veulent manipuler les résultats sportifs." (Belga)