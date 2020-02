Coronavirus - Une passagère américaine du paquebot Westerdam contaminée

(Belga) Une passagère américaine de 83 ans qui se trouvait à bord du paquebot Westerdam a contracté le coronavirus, a indiqué samedi la Malaisie qui a diagnostiqué l'octogénaire après son départ vendredi du Cambodge en compagnie de 144 autres passagers du navire. L'époux de la touriste n'est pas contaminé.

Les 1.455 touristes à bord du Westerdam avaient embarqué le 1er février à Hong Kong, où près de 50 personnes infectées ont été recensées. Ils devaient ensuite poursuivre leur voyage au Japon. Mais par crainte de l'épidémie qui a déjà tué plus de 1.500 personnes principalement en Chine continentale, le paquebot s'est vu interdire d'accoster dans l'archipel nippon, puis à Taïwan, aux Philippines, sur l'île américaine de Guam et enfin en Thaïlande. Les passagers ont ainsi erré en mer plus de 10 jours.