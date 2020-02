Les Belges à l'étranger - Fin de série pour le Paris Saint-Germain, accroché à Amiens, avant la Ligue des champions

(Belga) Trois jours avant son déplacement à Dortmund dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a été accroché samedi (4-4) sur la pelouse d'Amiens, dix-neuvième au classement (21 pts). Les pensionnaires du Parc des Princes restaient sur neuf succès consécutifs toutes compétitions confondues. Les Parisiens, en tête avec 62 unités après 25 journées de Ligue 1, conservent tout de même treize points d'avance sur leur plus proche poursuivant Marseille qui se déplace dimanche à Lille.

Sans Kylian Mbappe, Neymar et Thomas Meunier, préservés, le PSG a bien failli subir sa quatrième défaite de la saison en championnat. Amiens menait, en effet, 3-0 après 40 minutes grâce à des réalisations de Guirassy (5), Kakuta (29) et Diabate (40). Les Parisiens s'en sont ensuite remis à trois corners pour revenir à égalité. Le milieu de terrain espagnol du PSG Herrera a tout d'abord réduit l'écart juste avant le repos (45) avant que le jeune défenseur Kouassi, 17 ans, ne vienne mettre deux coups de casque en cinq minutes pour remettre les compteurs à zéro (60, 65). Si le PSG pensait finalement repartir avec les trois points grâce à un but d'Icardi (74), l'équipe locale a réussi à arracher un point dans les ultimes secondes à la suite de la deuxième rose de la soirée de Guirassy (90+1). Quelques minutes plus tôt, Amiens avait lancé dans le combat l'attaquant Isaac Mbenza (84). (Belga)