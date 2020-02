Décès de l'actrice Lynn Cohen, rendue célèbre par la série 'Sex and the City'

(Belga) L'actrice américaine Lynn Cohen, rendue célèbre par la série télévisée 'Sex and the City', est décédée vendredi à New York à l'âge de 86 ans, a indiqué samedi son manager.

Née en 1933 à Kansas City dans le centre des Etats-Unis, elle a fait ses débuts au cinéma en 1983 seulement dans le film 'Without a Trace' où elle jouait un petit rôle. Lynn Cohen devait rencontrer le succès en 2000 quand elle a rejoint la série 'Sex and the City' où elle interprétait Magda, la femme de ménage. L'actrice est aussi apparue au générique de la série 'Law & Order' ainsi que dans le film 'The Hunger Games: Catching Fire'. (Belga)