Des rafales de vent jusqu'à 100 km/h: la tempête Dennis a-t-elle déjà causé des dégâts?

Le vent va souffler toute la journée aujourd’hui. On attend des rafales pouvant atteindre 100km/h. La dépression Dennis va influencer notre météo. Circuler près des zones boisées est fortement déconseillé. Ce matin, peu d'incidents ont été signalés dans les différentes régions du pays.

Les rafales de vent pourront atteindre 80 à 100 km/h ce dimanche, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Une alerte jaune a donc été émise pour l'ensemble du pays, depuis la nuit dernière jusqu'à ce soir 23h. Le temps sera, par ailleurs, très nuageux et le pays traversé de l'ouest vers le centre dans l'après-midi par une zone de pluie active.

Dennis se concentre surtout sur le nord de l'Atlantique. En réalité, cette dépression ne rentre pas dans la catégorie tempête en Belgique. On parle plutôt de vents tempétueux ou de bombe cyclonique. Dennis sera moins puissant que la tempête Ciara de dimanche dernier.

Peu d'incidents ce matin

Ce matin, peu d'incidents sont signalés. La nuit a été relativement calme pour les pompiers. Une situation qui contraste fortement avec les centaines d'interventions qui ont suivi le passage de la tempête Ciara il y a une semaine. On notera quand même que les pompiers sont intervenus sur l'autoroute E411 à hauteur de Vierde pour dégager des branchages.

Les services de secours restent toutefois vigilants car les rafales souffleront surtout en fin d'après-midi et en début de soirée. Tout le pays est en alerte jaune jusqu'à 23h ce dimanche soir. Le 1722 est d'ailleurs activé pour les appels non urgents, c'est-à-dire pour les dégâts matériels. Si une vie est en danger, c'est toujours le 112 que vous devez appeler.

Eviter de vous promener près des arbres

Enfin, on rappelle qu'il est donc déconseillé de circuler à proximité de zones boisées. Les parcs bruxellois resteront fermés au public jusqu'à lundi matin. Bruxelles Environnement recommande aux flâneurs du dimanche d'éviter, de manière générale, de circuler dans les parcs, bois et forêt et, en particulier, de déambuler sous les arbres.

A Namur, les autorités entendent fermer les principaux parcs de la ville. Et le domaine provincial d'Hélécine sera également fermé au public dimanche.

Des centaines de vols annulés en Grande-Bretagne

Dennis est par contre beaucoup plus violente dans le nord de l'Europe. La tempête traverse la Grande-Bretagne avant de se diriger vers les pays nordiques.

Au Royaume Uni, plusieurs centaines de vols ont été annulés. Des dizaines de milliers de passagers des compagnies Easyjet et British Airways sont cloués au sol. La tempête pourrait également causer des problèmes sur le rail, les routes et priver d'électricité des milliers de foyers, mais plusieurs mesures de précaution sont prises.