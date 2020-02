Accident tragique aux Lacs de l'Eau d'Heure: le corps d'un plongeur découvert le long de la berge

C'est une info RTL Info. Le corps d'un plongeur a été retrouvé ce dimanche matin aux Lacs de l'Eau d'Heure. L'homme âgé d'une cinquantaine d'années était très expérimenté.

Il était parti seul dans l'eau vers 9h30. Mais son corps a été découvert quelques minutes plus tard gisant le long de la berge. On ne connait pas encore les causes exactes du décès. Le parquet devait se rendre sur place.