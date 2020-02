Les Belges à l'étranger - Eden Hazard de retour dans le onze de base du Real Madrid

(Belga) Eden Hazard retrouve une place de titulaire dans le onze du Real Madrid après plus de trois mois d'absence. Le Diable Rouge figure en effet dans l'équipe merengue qui affronte le Celta Vigo dimanche soir (21h00) lors de la 24e journée de Liga. Thibaut Courtois est titularisé dans le but.

Eden Hazard n'a plus joué depuis le 26 novembre dernier en raison d'une blessure à la cheville droite, occasionnée face au Paris Saint-Germain en phase de poules de la Ligue des champions. Il avait repris le chemin de l'entraînement fin janvier. Le retour du capitaine des Diables Rouges arrive à point nommé. Outre la rencontre de dimanche contre le Celta et le déplacement à Levante samedi prochain, les Madrilènes disputeront, en effet, le mercredi 26 février la manche aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Manchester City et Kevin De Bruyne. Le Real partage provisoirement la tête du championnat avec le FC Barcelone, qui a battu Getafe 2-1 samedi. Les deux clubs comptent 52 points. (Belga)