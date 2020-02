Tempête Dennis - Les appels de détresse continuent à affluer chez les pompiers dans le Brabant wallon

(Belga) Les pompiers brabançons ont enregistré plusieurs centaines d'appels dans la journée de dimanche, depuis l'arrivée de la tempête Dennis, a-t-on appris auprès de la centrale nivelloise de la zone de secours.

Les pompiers de l'ensemble du Brabant wallon sont mobilisés depuis dimanche matin vers 08h00 en raison de fortes rafales qui soufflent sur la province. S'il est difficile de déterminer le nombre exact d'interventions, celles-ci ne cessent d'affluer d'heure en heure. A la centrale nivelloise de la zone, les dispatcheurs se disent débordés de demandes. Dans l'est brabançon, une soixantaine de sorties ont été effectuées, essentiellement pour des arbres et des branchages sur les voiries. Les entités de Jodoigne et Perwez ont été particulièrement impactées. La nationale 29 a dû être fermée à la circulation durant une partie de la soirée à hauteur de Thorembais-Saint-Trond (Perwez), le temps pour les secouristes de procéder à des travaux de déblaiement. Quant aux sapeurs wavriens, ils sont notamment intervenus à Grez-Doiceau, Ottignies/Louvain-la-Neuve, Rixensart ou encore à Walhain, aussi pour des arbres ou des éléments de toitures menaçant de chuter sur les routes. Peu avant 20h30, une trentaine de missions restaient à exécuter dans leur secteur. Au poste de Tubize, la situation reste gérable. Les pompiers sont sur le terrain depuis le début de la matinée, mais les opérations se succèdent sans trop de difficultés. Dans les environs de Braine-l'Alleud, une dizaine d'interventions restent en attente. Des arbres ont été débités et des toitures ont été bâchées dans plusieurs communes, dont celles de Braine-l'Alleud, La Hulpe, Lasne et Waterloo.