"L'ENFERMEMENT EST LA SEULE SOLUTION": voici la solution d'un habitant d'Evere pour en finir avec la crise politique

Plus de 250 jours que les négociations font du surplace, que le Roi Philippe doit passer son temps à nommer des informateurs qui, les uns après les autres, échouent, que chaque président de parti tergiverse. Cet immobilisme énerve plus d'un Belge, parmi lesquels cet habitant d'Evere qui, via le bouton orange Alertez-nous, a proposé une solution radicale qui a été d'application plus d'une fois dans le passé.

"On parle de nouvelles élections au fédéral ? Pourquoi ? Les électeurs ont rempli leur devoir! Les hommes politiques en sont incapables. Il existe une solution: Val Duchesse. On enferme dans cette enceinte deux représentants par parti: le président et un seul conseiller qu’il choisit. Ils y entrent avec tous les dossiers jugés utiles, un GSM et un ordinateur pour l’accès à internet. On y ajoute un médecin, un infirmier et une ambulance. Ainsi que l’intendance nécessaire: personnel d’entretien et gestion des repas. C’est tout ! Un seul rapport par jour. L’enfermement est la seule solution! Retourner aux urnes? Je n’irai pas! J’ai voté. A eux de TRAVAILLER!", écrit-il.