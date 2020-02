La guerre est déclarée: Bart De Wever appelle les partis flamands à former "UN FRONT FLAMAND"

Bart De Wever appelle les partis flamands à ne pas céder aux oukazes du PS et à former UN FRONT FLAMAND. Dans l'Empire russe, une oukaze était une proclamation du tsar qui avait force de loi.

Le député N-VA Theo Francken avait déjà appelé lundi matin sur les ondes de la VRT (Radio 1) à l'unité des partis flamands dans les discussions en vue de la formation d'un gouvernement fédéral. "Les francophones, et surtout le PS, doivent voir qu'ils ne peuvent pas créer la zizanie entre nous. C'est une question d'amour-propre", a lancé l'ancien secrétaire d'Etat, alors que le Roi se remet lundi à consulter les présidents de parti après avoir accepté la démission de Koen Geens (CD&V). Le président de la N-VA, Bart De Wever, a émis un même appel quelques heures plus tard, avant un bureau de parti.



La piste d'une association des nationalistes flamands et du PS parait bien épuisée, Koen Geens ayant constaté l'impossibilité de creuser cette voie après des déclarations très tranchées de Paul Magnette, le président du PS. Sans surprise, Theo Francken estime que c'est le PS qui a fait capoter les tentatives successives de mettre en place cet attelage improbable. "Les 100 premiers jours après les élections, le PS ne voulait pas se mettre à table avec la N-VA, et une fois qu'il l'a quand même fait, ce n'était que pour du faux et pour donner des coups de sabots à Koen Geens et à la N-VA", estime-t-il. Il est temps pour les partis flamands de faire front, ajoute-t-il encore: "si les Flamands ne freinent pas des quatre fers, on aura un gouvernement sans majorité en Flandre". Un gouvernement sans la N-VA, et a fortiori sans le Vlaams Belang, n'aura pas de majorité dans le groupe linguistique flamand à la Chambre. Si la N-VA a affirmé avoir tendu plusieurs fois la main au PS, ce dernier a toujours maintenu que la N-VA n'avait pas fait de réels compromis en son sens et gardait son agenda confédéraliste. Theo Francken affirme cependant que la N-VA reste constructive et prête à prendre ses responsabilités.