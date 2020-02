 Le roi Albert II apparait publiquement, entouré de son fils et sa femme, pour la 1e fois après l'affaire Delphine Boël (photos)

Ce lundi a lieu la cérémonie annuelle en mémoire des membres défunts de la famille Royale, en présence du Roi et de la Reine, du roi Albert II et de la Reine Paola. C'est la première sortie publique du roi Albert II depuis qu'il a admis être le père biologique de Delphine Boël, une fille née hors mariage il y a plus de 50 ans, à la suite d'un test ADN auquel la justice l'a contraint, après plusieurs années de procédure.

Le roi retraité (85 ans), qui a régné de 1993 à 2013, avait toujours nié cette paternité. Mais en mai dernier, il avait dû se soumettre à ce test, à la suite d'une décision de la cour d'appel de Bruxelles. Le résultat de ce test devait rester dans un premier temps confidentiel et c’est un communiqué officiel de ses avocats qui avait révélé le résultat positif fin du mois de janvier.

Albert II qui se déplace désormais à l'aide d'une canne en bois, est sorti de sa berline noire et a gravi les escaliers de l'église Notre-Dame de Laeken, soutenu par son épouse Paola.

Le roi Philippe est apparu sur le parvis très souriant aux côtés de son épouse Mathilde.

Parmi les autres convives à cette célébration se trouvent, la princesse Esmeralda, la princesse Léa, et la famille espagnole de la Reine Fabiola, entre autres.

Le prince Laurent, fils cadet du roi Albert et de la reine Paola, s'est désisté. On ignore pourquoi.